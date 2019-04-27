شاهد: سقوط بالونات حارقة عند شاطئ زيكيم وحريق في أشكول





يشار إلى أن إطلاق البالونات تعد من الوسائل الخشنة التي يتبعها الشبان ضمن وسائل مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة إيقافها، على خلفية التفاهمات التي تم إبرامها بين حكومة الاحتلال، وفصائل المقاومة من أجل التهدئة في قطاع غزة، بوساطة مصرية.





ويقول مسؤولو الهيئة العليا: إن الهيئة تراقب مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة.









رام الله - دنيا الوطنقال موقع (حدشوت 24 )اليوم السبت: إن بالونات مفخخة، أُطلقت من قطاع غزة، وسقطت عند شاطئ (زيكيم) شمال قطاع غزة.وأضاف الموقع: أن حريقاً كبيراً اندلع في منطقة (ناحال هبسور) في المجلس الإقليمي (أشكول) بفعل بالونات حارقة،أطلقت من القطاع.