دولي

ظريف: ترامب لا يريد الحرب مع إيران والضغط علينا سيفشل

ظريف: ترامب لا يريد الحرب مع إيران والضغط علينا سيفشل
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الفشل سيكون مصير سياسة تشديد الضغوط على إيران.

وقال ظريف في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن ترامب لا يسعى للحرب مع إيران وفي حملته الانتخابية أعلن معارضة دخول بلاده في حرب أخرى".

واتهم ظريف بعض الأطراف بالسعي لتغيير النظام في بلاده، وجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، مشيرا بإصبع الاتهام بذلك إلى السعودية وإسرائيل والإمارات، وجون بولتون مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض.

فيديو ارشيفي..  ظريف : ترامب رجل سلام

 


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