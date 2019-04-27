ظريف: ترامب لا يريد الحرب مع إيران والضغط علينا سيفشل





فيديو ارشيفي.. ظريف : ترامب رجل سلام









رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الفشل سيكون مصير سياسة تشديد الضغوط على إيران.وقال ظريف في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن ترامب لا يسعى للحرب مع إيران وفي حملته الانتخابية أعلن معارضة دخول بلاده في حرب أخرى".واتهم ظريف بعض الأطراف بالسعي لتغيير النظام في بلاده، وجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، مشيرا بإصبع الاتهام بذلك إلى السعودية وإسرائيل والإمارات، وجون بولتون مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض.