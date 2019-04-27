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والدة البشير تطلب زيارته في سجنه

والدة البشير تطلب زيارته في سجنه
أخر صورة للبشير مع والدته قبل إزاحته
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر صحفية في الخرطوم، أن والدة الرئيس المخلوع عمر البشير التمست زيارة ابنها المعتقل في أحد سجون العاصمة منذ الإطاحة به من قبل الجيش.

وقالت صحيفة "آخر لحظة" الصادرة اليوم السبت إن والدة البشير، الحاجة هدية محمد زين، طلبت زيارة ابنها في معتقله بسجن كوبر، وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب ربما يتم تقديمه رسميا للمجلس العسكري للبت فيه.

وذكرت مصادر صحفية أن أسباب أمنية هامة حالت دون التأكيد على مكان احتجاز الرئيس المخلوع، وما إذا كان يقبع في زنزانة بسجن كوبر، أو أنه مسجون في مكان آخر غير معلوم.

وطالب محتجون في ساحات الاعتصام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة للبشير في حبسه والكشف عن مكان تواجده، وقطع الطريق على التخمينات والتصريحات التي ذهبت إلى حد ترجيح أنه خارج السجن.

وأطاح الجيش السوداني بنظام البشير بعد خروج تظاهرات احتجاج واسعة ضد نظامه منذ ديسمبر الماضي، وطلب الأخير من القوى الأمنية إنهاء الاحتجاجات بالقوة متذرعا بأن المذهب المالكي الذي يتبعه معظم السودانيين يتيح للحاكم قتل 30% من شعبه، حسبما أعلن المجلس الانتقالي.

فيديو: لحظة مصادرة ملايين الدولارات من قصر عمر البشير

 


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