قوات الاحتلال الإسرائيلي تُداهم منازل وتنصب حواجز في الخليل

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدداً من منازل المواطنين في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وفتشتها، كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دير سامت، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خراباً، عرف من أصحابها: المواطن محمد عبد القادر الحروب.وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدتي الظاهرية وبني نعيم، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة مرورهم.