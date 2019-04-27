شؤون فلسطينية

45 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 206 مطلوبين الأسبوع الماضي

45 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 206 مطلوبين الأسبوع الماضي
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 206 مطلوبين جنائيين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (22270) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (22181) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (206) مطلوبين جنائيين وممنوعين من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف التقرير: أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (15) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (37) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

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