الشرطة تُلقي القبض على مُروج مخدرات في ضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة القبض فجر اليوم على شخص من ذوي السوابق في ترويج المخدرات، و بحوزته كمية من مواد، يشتبه أنها من مادة الهيروين والقنب الهندي المهجن، في بلدة عناتا بضواحي مدينة القدس المحتلة.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال نشاط لشرطة مكافحة المخدرات في بلدة عناتا؛ لمتابعة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، تمت متابعة أحد مروجي المخدرات من أصحاب السوابق، وبإيقافه وتفتيشه أصولاً، تم العثور بحوزته على (٥.٩) غرام من مادة يشتبه أنها مادة الهيروين المخدرة و(١٧.١) غرام من مادة يشتبه أنها مادة القنب الهندي المصنع، وعليه تم إلقاء القبض على المشتبه به والتحرز على المضبوطات وإحضاره إلى مديرية شرطة ضواحي القدس لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.