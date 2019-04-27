شؤون فلسطينية

مكتب إعلام الأسرى: خمسة أسرى يُواصلون إضرابهم عن الطعام

مكتب إعلام الأسرى: خمسة أسرى يُواصلون إضرابهم عن الطعام
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يواصل خمسة أسرى فلسطينيون، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ وذلك احتجاجاً على تجديد اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، وسط تدهور حالتهم الصحية، وإهمال الاحتلال متابعتهم.

وذكرت مصادر بمكتب إعلام الأسرى، بأن أقدم الأسرى المضربين، هو القيادي في الجبهة الشعبية الأسير حسام محسن الرزة (60 عاماً) من سكان مدينة نابلس، حيث دخل إضرابه اليوم الـ 40 على التوالي؛ رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري دون تهمة، مشيراً إلى تراجع وضعه الصحي بشكل واضح، وهو يقبع حالياً في عزل سجن (إيشل).

وأوضحت المصادر، أن القيادي الرزة، اُعتقل منذ عام اعتقالاً إدارياً تعسفياً، الأمر الذي دفعه للإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في 19 من آذار/ مارس الماضي، ما أدى إلى نقصان وزنه حوالي 16 كيلوغراماً.

يذكر، أنه يُعاني من عدة أمراض، أبرزها ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وآلام بالمعدة، ولم يعد قادراً على الوقوف على قدميه"، كما أن الرزة، أسير سابق لدى الاحتلال، اعتقل عدة مرات، وأمضى خلالها ما مجموعه 18 عاماً.

وذكرت المصادر، أن الأسير الثاني المضرب عن الطعام هو محمد عيد طبنجة (38 عاماً) من سكان نابلس، وهو معتقل إداري منذ تاريخ 28/6/2018، حيث جددت له محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري ثلاث مرات، ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام منذ 32 يوماً، وهو يقبع حالياً في معتقل (النقب) الصحراوي، وتشهد حالته الصحية، تراجعاً وسط رفض الاحتلال نقله للمستشفى لمتابعتها.

وأفاد إعلام الأسرى، بأن الأسير الثالث هو محمد هاشم الهيموني (36 عاماً) من سكان مدينة الخليل، وهو مضرب عن الطعام منذ 31 يوماً على التوالي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون تهمة، وهو أسير محرر، كان أمضى تسع سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وذكر أن الأسير الهيموني يتعرض نتيجة الإضراب لظروف صحية صعبة، حيث نقص وزنه ما يزيد عن 15 كيلوجراماً، كما يعاني من صعوبة في الحركة، وآلام في كل أنحاء جسده وصداع مستمر، وهو يقبع في قسم (5) في سجن (النقب) الصحراوي، معزولاً مع عدد من الأسرى المضربين.

وحول الأسير الرابع المضرب عن الطعام، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير حسن العويوي (35 عاماً) من سكان الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 26 يوماً؛ احتجاجاً على أمر اعتقاله الإداري، وهو أب لثلاثة أطفال، مشيراً إلى أ، الاحتلال أعاد اعتقاله في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري، مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام منذ الثاني من شهر نيسان/ إبريل الحالي.

كما يواصل الأسير عودة الحروب (32عاماً) من دورا قضاء الخليل لليوم الـ 26 إضرابه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم 22 على التوالي، وهو معتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وتم تجديده له للمرة ثانية.

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