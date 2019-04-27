البطش يُوجه دعوة للرئيس عباس للقدوم لغزة والمشاركة بمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للقدوم إلى قطاع غزة، والمشاركة بمسيرات العودة.





وأضاف البطش، وفق صحيفة (فلسطين): "إن ذلك كي نُعلن معاً من ساحة مخيمات العودة شرقي غزة عن إنهاء الانقسام، وإلى الأبد".





وقال البطش: إن الوقوف أمام مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، يكون فقط بالوحدة الوطنية وبتصعيد المقاومة بكل أشكالها: المسلحة والشعبية.



وأشار البطش، إلى أن تحقيق الوحدة، يكون بتوفر الإرادة الوطنية، وتطبيق اتفاق القاهرة 2011، موضحاً أن اللحظة التاريخية وخطورتها، تقتضي منا جميعاً أن نقف أمام مسؤولياتنا الوطنية، وأن ننهي الانقسام، ونستعيد الوحدة.ونبه إلى أنه بدون وحدة ومصالحة وشراكة حقيقية، لا يمكن للفلسطينيين، أن يحققوا أهدافهم السياسية، ولا الوطنية، ولا يمكنهم أن يقفوا أمام ترامب وإسرائيل.