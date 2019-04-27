قوات الاحتلال تقتحم إسكان المعلمين في جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إسكان المعلمين في جنين، كما احتجزت مواطنين من قرية العرقة جنوب غرب المحافظة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اقتحمت إسكان المعلمين، ونصبت حواجز عسكرية في محيط المدينة، وقرى وبلدات المحافظة.إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية العرقة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، واحتجزت عدداً من المواطنين واستجوبتهم، وعرف منهم محمد نزار واكد.