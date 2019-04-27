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ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّقت ألمانيا النظر في طلبات لجوء شريحة واسعة من السوريين، بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم، حسب مجموعة (فونكي) الصحفية المحلية.

وأوضحت (فونكي) نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية السبت، أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أجّلت" بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة، وفق (روسيا اليوم).

والمعنيون بهذا التعليق هم طالبو لجوء، حصلوا على وضع "حماية ثانوية"، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو عاشوا في مناطق القتال أو هم فارون من عقوبة الإعدام أو من التعرض للتعذيب، فيما تفيد الأرقام بأن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018.

وذكرت المجموعة الإعلامية، أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين، تخشى أن تُعلق حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، تلقي طلبات اللجوء من السوريين في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم.

وتشهد ألمانيا انقساماً عميقاً منذ أن قررت ميركل عام 2015 عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب في سوريا.

وأدى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة "البديل لألمانيا" اليمينية المتطرفة، وارتفاع صوت المطالبة برحيل ميركل، وسياستها العشوائية في استقطاب اللاجئين، بما يضر بالمواطنين الألمان، ويزيد من أعباء بلادهم.

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