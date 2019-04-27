دولي

اليابان تُؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي

اليابان تُؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه يؤيد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن نزع السلاح النووي، مشيراً إلى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، يعتبر هدفاً مشتركاً لليابان وروسيا.

وقال آبي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وفق ما أوردت (سبوتنك): "لقد استغرقنا الكثير من الوقت لمناقشة قضية كوريا الشمالية، وتبادل شامل للآراء، وبعد القمة الأميركية الكورية الشمالية العام الماضي، ظهر اتجاه جديد".

وأشار آبي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ عمل يهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف آبي: "نؤكد أنا والرئيس بوتين بشكل مستمر، أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، هو الهدف المشترك لليابان وروسيا، وتعتزم اليابان، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بذل الجهود لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

هذا والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الخميس25 نيسان/ أبريل، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بينهما، وجرى في جزيرة "روسكي" بمدينة فلاديفوستوك. 

وتعتبر الزيارة التي قام بها كيم، الأولى إلى روسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي، بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في نيسان/ أبريل من هذا العام. 

أخبار ذات صلة

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

الجنائية الدولية تُعيد مجدداً فتح ملف ضحايا &#34;مافي مرمرة&#34; التركية

الجنائية الدولية تُعيد مجدداً فتح ملف ضحايا "مافي مرمرة" التركية

مقتل مسلحين والعثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال بهجوم للجيش السريلانكي

مقتل مسلحين والعثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال بهجوم للجيش السريلانكي

اعتقال 20 متهماً على ذمة تفجيرات سريلانكا

اعتقال 20 متهماً على ذمة تفجيرات سريلانكا

ما هي الإجراءات اللازمة لعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه؟

ما هي الإجراءات اللازمة لعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه؟

على خلفية تصريحات تتعلق بالمثليين.. تعرّض رئيس البرازيل لانتقادات شديدة اللهجة

على خلفية تصريحات تتعلق بالمثليين.. تعرّض رئيس البرازيل لانتقادات شديدة اللهجة

بسبب مشاكل فنية.. الشرطة البريطانية تخلي محطتين لقطارات الأنفاق

بسبب مشاكل فنية.. الشرطة البريطانية تخلي محطتين لقطارات الأنفاق

ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية

ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

د. بحر يدعو للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت ووثيقة الأسرى

د. بحر يدعو للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت ووثيقة الأسرى

إصابة مسنة بحروق بالصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال جنوب الخليل

إصابة مسنة بحروق بالصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال جنوب الخليل

أبو هولي: خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين

أبو هولي: خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين

صحيفة إسرائيلية عن النخالة: الرجل الذي قد يشعل الوضع بالجنوب مرة أخرى

صحيفة إسرائيلية عن النخالة: الرجل الذي قد يشعل الوضع بالجنوب مرة أخرى

قيادي بـ&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: (صفقة القرن) مُرِرت عملياً ولا وقت أمامنا كي نضيعه

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": (صفقة القرن) مُرِرت عملياً ولا وقت أمامنا كي نضيعه

أبو بكر وممثلو مؤسسات الأسرى يصلون بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول الأسرى

أبو بكر وممثلو مؤسسات الأسرى يصلون بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول الأسرى

وزير الاتصالات: من الضروري إيجاد آلية جديدة لتطوير خدمات الإنترنت

وزير الاتصالات: من الضروري إيجاد آلية جديدة لتطوير خدمات الإنترنت

عدة إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة السلمية في نعلين

عدة إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة السلمية في نعلين

منوعات

البذخ لا يدوم.. حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

البذخ لا يدوم.. حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

وصلة رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات

وصلة رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات

غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي و&#34;زلة لسان&#34; تسببت بطلاقها.. مالا تعرفه عن فيفي عبده

غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي و"زلة لسان" تسببت بطلاقها.. مالا تعرفه عن فيفي عبده

نوال الكويتية تصدم جمهورها بكشف عمرها منذ سنوات.. كم يبلغ الآن؟

نوال الكويتية تصدم جمهورها بكشف عمرها منذ سنوات.. كم يبلغ الآن؟

مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الغضب بعد سنوات من عرضه

مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الغضب بعد سنوات من عرضه

حليمة بولند تكشف تعرضها للتحرش في لندن

حليمة بولند تكشف تعرضها للتحرش في لندن

تعرّف الى أجمل إمرأة في العالم لعام 2019

تعرّف الى أجمل إمرأة في العالم لعام 2019

شاهد: روبي تبدو &#34;عصفورة&#34; أمام ممثل عملاق

شاهد: روبي تبدو "عصفورة" أمام ممثل عملاق

هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

أول ظهور لشقيقة أحمد حلمي المحجبة

أول ظهور لشقيقة أحمد حلمي المحجبة

عربي

قطر تَستعد لإلغاء نظام &#34;العبودية الحديثة&#34;

قطر تَستعد لإلغاء نظام "العبودية الحديثة"

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

تظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة

تظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة

صحيفة: الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل توسيع دوريات (يونيفيل) جنوب لبنان

صحيفة: الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل توسيع دوريات (يونيفيل) جنوب لبنان