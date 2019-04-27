اليابان تُؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي





وقال آبي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وفق ما أوردت (سبوتنك): "لقد استغرقنا الكثير من الوقت لمناقشة قضية كوريا الشمالية، وتبادل شامل للآراء، وبعد القمة الأميركية الكورية الشمالية العام الماضي، ظهر اتجاه جديد".





وتعتبر الزيارة التي قام بها كيم، الأولى إلى روسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي، بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في نيسان/ أبريل من هذا العام.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه يؤيد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن نزع السلاح النووي، مشيراً إلى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، يعتبر هدفاً مشتركاً لليابان وروسيا.وأشار آبي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ عمل يهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأضاف آبي: "نؤكد أنا والرئيس بوتين بشكل مستمر، أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، هو الهدف المشترك لليابان وروسيا، وتعتزم اليابان، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بذل الجهود لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".هذا والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الخميس25 نيسان/ أبريل، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بينهما، وجرى في جزيرة "روسكي" بمدينة فلاديفوستوك.