دولي

مقتل مسلحين والعثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال بهجوم للجيش السريلانكي

مقتل مسلحين والعثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال بهجوم للجيش السريلانكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش السريلانكي: إنه قتل مسلحين اثنين في غارة على منزل يشتبه أنه لمتشددين على علاقة بالتفجيرات.

وأضاف متحدث عسكري باسم الجيش السريلانكي، اليوم السبت، أنه تم العثور على جثث 15 شخصاً بينهم ستة أطفال في موقع معركة نارية ضارية، حدثت الليلة الماضية على الساحل الشرقي لسريلانكا، وفقاً لوكالة (رويترز).

واندلعت معركة بالأسلحة النارية بين القوات والمسلحين المتشددين المشتبه بهم، مساء الجمعة في سانتهامارو في إمبارا، جنوب بلدة باتيكالوا، موقع أحد انفجارات عيد الفصح التي وقعت يوم الأحد الماضي في فنادق وكنائس.

واستهدفت سلسلة الهجمات التفجيرية كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص، حتى صباح الثلاثاء الماضي وإصابة 500.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق: إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت رداً على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكداً أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبهاً بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن التفجيريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.

وكشفت التفجيرات عن فشل هيئة الاستخبارات السريلانكية، خصوصاً بعد فشلها في إبلاغ الرئيس والحكومة بالتحذيرات التي تلقوها عن احتمالية وقوع هجمات.

ورفض رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، في تصريح صحفي لـ (بي بي سي)، تقديم استقالته أو محاسبته، ملقياً باللوم على جهاز الاستخبارات.

وقال "لو كنا أبلغنا بالتحذيرات، ولم نتخذ أي إجراء، لكنت قد سلمت استقالتي على الفور"، مضيفاً: "لكن ماذا تفعل عندما توضع خارج إطار تبادل المعلومات الاستخباراتية".

أخبار ذات صلة

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

اليابان تُؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي

اليابان تُؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي

الجنائية الدولية تُعيد مجدداً فتح ملف ضحايا &#34;مافي مرمرة&#34; التركية

الجنائية الدولية تُعيد مجدداً فتح ملف ضحايا "مافي مرمرة" التركية

اعتقال 20 متهماً على ذمة تفجيرات سريلانكا

اعتقال 20 متهماً على ذمة تفجيرات سريلانكا

ما هي الإجراءات اللازمة لعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه؟

ما هي الإجراءات اللازمة لعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه؟

على خلفية تصريحات تتعلق بالمثليين.. تعرّض رئيس البرازيل لانتقادات شديدة اللهجة

على خلفية تصريحات تتعلق بالمثليين.. تعرّض رئيس البرازيل لانتقادات شديدة اللهجة

بسبب مشاكل فنية.. الشرطة البريطانية تخلي محطتين لقطارات الأنفاق

بسبب مشاكل فنية.. الشرطة البريطانية تخلي محطتين لقطارات الأنفاق

ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية

ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

د. بحر يدعو للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت ووثيقة الأسرى

د. بحر يدعو للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت ووثيقة الأسرى

إصابة مسنة بحروق بالصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال جنوب الخليل

إصابة مسنة بحروق بالصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال جنوب الخليل

أبو هولي: خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين

أبو هولي: خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين

صحيفة إسرائيلية عن النخالة: الرجل الذي قد يشعل الوضع بالجنوب مرة أخرى

صحيفة إسرائيلية عن النخالة: الرجل الذي قد يشعل الوضع بالجنوب مرة أخرى

قيادي بـ&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: (صفقة القرن) مُرِرت عملياً ولا وقت أمامنا كي نضيعه

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": (صفقة القرن) مُرِرت عملياً ولا وقت أمامنا كي نضيعه

أبو بكر وممثلو مؤسسات الأسرى يصلون بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول الأسرى

أبو بكر وممثلو مؤسسات الأسرى يصلون بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول الأسرى

وزير الاتصالات: من الضروري إيجاد آلية جديدة لتطوير خدمات الإنترنت

وزير الاتصالات: من الضروري إيجاد آلية جديدة لتطوير خدمات الإنترنت

عدة إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة السلمية في نعلين

عدة إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة السلمية في نعلين

منوعات

البذخ لا يدوم.. حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

البذخ لا يدوم.. حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

وصلة رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات

وصلة رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات

غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي و&#34;زلة لسان&#34; تسببت بطلاقها.. مالا تعرفه عن فيفي عبده

غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي و"زلة لسان" تسببت بطلاقها.. مالا تعرفه عن فيفي عبده

نوال الكويتية تصدم جمهورها بكشف عمرها منذ سنوات.. كم يبلغ الآن؟

نوال الكويتية تصدم جمهورها بكشف عمرها منذ سنوات.. كم يبلغ الآن؟

مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الغضب بعد سنوات من عرضه

مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الغضب بعد سنوات من عرضه

حليمة بولند تكشف تعرضها للتحرش في لندن

حليمة بولند تكشف تعرضها للتحرش في لندن

تعرّف الى أجمل إمرأة في العالم لعام 2019

تعرّف الى أجمل إمرأة في العالم لعام 2019

شاهد: روبي تبدو &#34;عصفورة&#34; أمام ممثل عملاق

شاهد: روبي تبدو "عصفورة" أمام ممثل عملاق

هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

أول ظهور لشقيقة أحمد حلمي المحجبة

أول ظهور لشقيقة أحمد حلمي المحجبة

عربي

قطر تَستعد لإلغاء نظام &#34;العبودية الحديثة&#34;

قطر تَستعد لإلغاء نظام "العبودية الحديثة"

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

ألمانيا تُعلّق النظر في طلبات لجوء السوريين

تظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة

تظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة

صحيفة: الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل توسيع دوريات (يونيفيل) جنوب لبنان

صحيفة: الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل توسيع دوريات (يونيفيل) جنوب لبنان