اعتقال 20 متهماً على ذمة تفجيرات سريلانكا





وتواصل سلطات الجزيرة، عمليات أمنية واسعة النطاق للقبض على المتورطين في إعداد وتنفيذ اعتداءات الفصح، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، باستهداف عدد من الكنائس والفنادق في العاصمة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 مشبوهاً بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ 24 الماضية.وبالتوازي مع الاعتقالات، هزت سريلانكا سلسلة جديدة من التفجيرات أمس الجمعة، مستهدفة مدينة كالموناي شرقي البلاد، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وقال التليفزيون الرسمي على (تويتر): "تم اعتقال 20 مشبوهاً في عمليات أمنية بجميع أنحاء الجزيرة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".