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ما حقيقة صورة القرضاوي مع المتهم الرئيسي بتفجيرات سيريلانكا؟

ما حقيقة صورة القرضاوي مع المتهم الرئيسي بتفجيرات سيريلانكا؟
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رام الله - دنيا الوطن
أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بياناً رداً على تقارير أشارت إلى ظهور المشتبه به الرئيسي بتفجيرات عيد الفصح في سيريلانكا، زهران هاشم، مع رئيس الاتحاد السابق، يوسف القرضاوي.

وقال الاتحاد: "نقلت وسائل إعلام عربية صورة جمعت الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع الشيخ سلمان الحسيني الندوي، والشيخ الدكتور عادل الحرازي، بمكتب العلامة القرضاوي، وتحدثت القناتان أن الصورة تعود للشيخ القرضاوي وبجانبه المتهم الرئيسي في التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي حصلت في سريلانكا المدعو، زهران هاشم، المُنتمي لجماعة التوحيد، وترجحان أن منفذ الهجوم قد زار القرضاوي في مكتبه بمدينة الدوحة قبل الحادثة".

وأضاف البيان: "ولم نظن أن تصل الأكاذيب والتلفيقات بهاتين القناتين، وما ينتهج نهجهما من وسائل الإعلام من قنوات ومواقع وصحف إلى هذا الحد؛ إذ حقيقة الأمر أن الصورة تعود للشيخ القرضاوي وبجانبه الأيمن الشيخ سلمان الحسيني الندوي العالم والداعية المعروف من دولة الهند، وبالجانب الأيسر الدكتور عادل الحرازي الباحث في علوم السنة النبوية، والصورة اُلتقطت في شباط/ فبراير 2016 قبل نحو أربع سنوات في مكتب القرضاوي في أثناء زيارة أخوية ودية قام بها العالمان للعلامة القرضاوي".

وتابع الاتحاد في بيانه: "إن نشر مثل هذا الخبر المفترى جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم مصداقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة، كما أنها تشعل الفتن، وتظل الجهات المختصة عن الفاعلين الحقيقين ومن يقف وراءهم"، وفق البيان.

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