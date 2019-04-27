شؤون فلسطينية

مشير المصري: على حكومة اشتية أن تُنفق المال العام على الكل الفلسطيني

مشير المصري: على حكومة اشتية أن تُنفق المال العام على الكل الفلسطيني
مشير المصريالقيادي في حركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، لاتخاذ قرارات مهمة، كي تُبت وطنيتها، وفق تعبيره.

وقال المصري لـ"دنيا الوطن": إنه على الرغم من أن حماس ترى أن هذه الحكومة غير دستورية، وليس عليها اجماع وطني، إلا أنه وحتى تثبت وطنيتها، عليها أن تستخدم المال العام للصالح العام، وليس لأجندات حزبية، أو مناطقية.

كما دعا الحكومة، أن ترفع كافة الاجراءات المُتخذة من قبل السلطة الفلسطينية، عن قطاع غزة، وأن توزع الأموال بالعدالة، لا أن تحتكر هذا المال، مضيفًا: "على حكومة اشتية، ألا تكون جزءًا من صفقة القرن، أو أن تكون حكومة انفصالية".

وفي سياق المصالحة مع حركة فتح، شدد المصري، على أن حركته يدها ممدودة للمصالحة، على قاعدة الشراكة الوطنية، وليس على قاعدة الاقصاء والتفرد.

وأضاف: نرفض الهيمنة والاستفراد، من قبل الرئيس محمود عباس، وفي ذات التوقيت حماس تذهب للمصالحة في كل مرة.

وعن التلكؤ الإسرائيلي في تطبيق تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، قال المصري: "الاحتلال يُدرك أنه ثمن حماقاته سيكون كبيرًا، ونحن نراقب ونتابع ماذا يُنفذ وماذا لا يُنفذ.. وفي ذات التوقيت نحُث الوسطاء على على اجبار العدو لتطبيق التفاهمات".

وحذر المصري، إسرائيل، بأوراق ضغط يملكها الشعب الفلسطيني، والعودة إلى أدوات قوية لاجبار حكومة نتنياهو لتنفيذ ما تم برعاية مصرية.

 

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