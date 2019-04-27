قيادي فلسطيني: دعوة حماس لتشكيل هيئة صفقة القرن جاءت بالتعاون مع "الإخوان المسلمين"

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن الرئيس محمود عباس، سيرسل في الأيام القليلة المقبلة، وفوداً إلى العديد من الدول المؤثرة في العالم.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن "الوفود ستطلع هذه الدول على العناصر الرئيسية فيما تسمى (صفقة القرن)، والإجراءات الإسرائيلية التى تطبق على الأرض وتنصلها من كل الالتزامات المترتبة عليها في كل الاتفاقيات، وأن الجانب الفلسطيني لم يعد عليه أن يلتزم بواحد من هذه الاتفاقيات واعتبارها انتهت، وأن القيادة ستباشر تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن وقف العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل".وأضاف رأفت: "نطلب من دول العالم المؤثرة مثل روسيا، والصين الشعبية، والاتحاد الأوروبي، أن تتحرك من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات، وممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق قرارات الشرعية الدولية".وفيما يتعلق بدعوة حركة حماس لتشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة (صفقة القرن)، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن هذه دعوة من حركة حماس لتشكيل إطار بالتعاون مع الحركة الأم جماعة الإخوان المسلمين في العالم، من أجل تشكيل بديل لمنظمة التحرير.وتابع: "نحن رفضنا التعامل معها بالمطلق، وطلبنا من حماس التمسك بالموقف الذي اتخذته المنظمة برفض (صفقة القرن) وإنهاء الانقسام من خلال الاستجابة للجهود المصرية، وتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير لأن إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة، هو أقوى الأوراق بيدنا في مواجهة (صفقة القرن) وكل سياسة نتنياهو الذي قال بوضوح: إنه يريد تكريس الانقسام وإدامته".