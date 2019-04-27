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شؤون فلسطينية

أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلاتها السنوية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق.

وحسب الدائرة، فإنه لا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد الأحد، وترتفع فوق ثمان درجات مئوية فوق المعدل السنوي يوم الاثنين، ثم تعاود الانخفاض الطفيف يوم الثلاثاء عند خمس درجات فوق المعدل.

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