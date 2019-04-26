شؤون فلسطينية

عائلة الطفل المفقود برفح تنفي العثور عليه والشرطة تُعلق

عائلة الطفل المفقود برفح تنفي العثور عليه والشرطة تُعلق
خاص دنيا الوطن
طالبت عائلة الطفل المفقود بمدينة رفح محمود شقفة، عامان ونصف، وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بضرورة الحذر من الأخبار التي تنشر فيما يخص مصير طفلهم.

وقالت العائلة، لـ "دنيا الوطن"، إن الأخبار التي يجري تداولها حول مصير الطفل مغلوطة وغير صحيحة، لافتةً إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً ولم تتضح أي معلومات حول ظروف إختفاءه المتواصل.

ودعت العائلة، الجهات المختصة التي تواصل البحث عن الطفل، بضرورة الاسراع في البحث، وتوسيع نقاط البحث بشكل أوسع، حتى تتمكن العائلة من معرفة مصير طفلها.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، أيمن البطنيجي، إنه لا يوجد أي معلومات جديدة فيما يتعلق بمصير الطفل المفقود بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف البطنيجي، لـ "دنيا الوطن"، أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات رسمية بخصوص العثور على الطفل المفقود.

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