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تظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة

تظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة
رام الله - دنيا الوطن
احتشد آلاف المواطنين الجزائريين في تظاهرة طالبوا فيها برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزائر اليوم للجمعة العاشرة، على خلفية استدعاء القضاء رجال أعمال ومسؤولين متهمين بالفساد.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "النظام يجب أن يرحل"، و"سئمنا منكم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري عن منصبه بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وبعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، وأغلب المشاركين فيها من الشباب.

وحل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، محل بوتفليقة رئيسا مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام حكومية في وقت سابق، أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع في إطار تحقيقات مكافحة الفساد، فيما أعلن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أنه "يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد".

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