شؤون فلسطينية

د. بحر يدعو للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت ووثيقة الأسرى

د. بحر يدعو للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت ووثيقة الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد . أحمد بحر القيادي في حركة حماس، استعداد الحركة إجراء انتخابات شاملة في أسرع وقت.

ودعا د. بحر خلال كلمة له في مسيرات العودة شرق محافظة رفح، جميع الفصائل للوحدة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت الوطنية ووثيقة الأسرى، وبرعاية مصرية وعربية.

وأكد استعداد حماس لتنفيذ كافة التفاهمات والاتفاقيات التي جرت خلال السنوات الماضية برعاية مصرية، والتي كان اخرها اتفاق الشاطئ، مطالبا سلطة رام الله بتطبيق ما تم الاتفاق عليه لاستعادة مؤسسات شعبنا الفلسطيني تمهيدا لإجراء انتخابات شاملة، حتى يكون للمواطن الفلسطيني القرار في اختيار من يمثله.

وأكد د. بحر أن الوحدة الوطنية وتوحيد مؤسسات شعبنا هي الضامن الوحيد لتحدي صفقة القرن، وللوقوف موحدين أمام المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وتصفية ملف اللاجئين.

وشدد على أن الوحدة ضرورة وطنية وشرعية واقتصادية واجتماعية يجب أن تعمل كافة شرائح شعبنا الفلسطيني لإنجاحها، وأن تكون على سلم أولويات جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها قضيتنا، وفي ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن، وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

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