شؤون فلسطينية

إصابة مسنة بحروق بالصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال جنوب الخليل

إصابة مسنة بحروق بالصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال جنوب الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت مسنة بحروق في الصدر جراء إصابتها بقنبلة غاز بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق مساء اليوم الجمعة،  خلال  مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور: أن المسنة خضرة سلمان ربعي (70عاما)، أصيبت بقنبلة غاز خلال المواجهات ونقلت إلى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار الجبور إلى أن المواجهات اندلعت بين أهالي التواني وعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام القرية بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع، كما هددت باستخدام الرصاص الحي ضد الأهالي.

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