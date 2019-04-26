شؤون فلسطينية

أبو هولي: خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين

أبو هولي: خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.أحمد أبو هولي، على أن دائرة شؤون اللاجئين وضعت خطة إعلامية موحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعرية الموقفين الإسرائيلي والأمريكي المعادي لحقوق شعبنا من خلال تشكيل فريق من الصحافيين والإعلاميين وإعدادهم وتدريبهم على أسس مهنية كمدافعين عن قضية اللاجئين.

وشدّد أبو هولي خلال حفل اختتام الدورة التدريبية في الإعلام تحت عنوان "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام" نظمته دائرة شؤون اللاجئين مساء اليوم على أهمية الإعلام في خدمة القضية الفلسطينية وفي مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية في ظل الإصرار الأمريكي الإسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين من خلال إنهاء عمل (أونروا) وتجفيف مواردها والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وأضاف: أن الإعلام الفلسطيني حقق إنجازات كبيرة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية في حماية الحقوق والحفاظ على الهوية الفلسطينية وتشكيل رأي عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية.

وكانت دائرة شؤون اللاجئين قد أعلنت بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعقد دورات تدريبية لمسؤولي الإعلام في اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية لإعداد فريق إعلامي موحد في الوطن والشتات لتوحيد الخطاب الإعلامي لقضية اللاجئين .

وقال: إن جزءاً من الحرب المعلنة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد شعبنا هي حرب إعلامية مما يفرض علينا وحدة الخطاب الإعلامي في مواجهة الإعلام الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية التي تتنكر للحقوق الفلسطينية ولحملات التشويه التي تخوضها ضد نضال شعبنا. 

وتابع أبو هولي: أن الإعلام الفلسطيني نجح في نقل رسالة شعبنا وجرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم وكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي المعادي لحقوق الإنسان مما جعله في دائرة الاستهداف الإسرائيلي .

وقال: إن مسؤولية كبيرة تقع على الإعلاميين لتعرية (صفقة القرن) المعادية لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات في الذكرى 71 للنكبة، ومطالبه العادلة في العودة والدولة والاستقلال والتأكيد على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ورفض (صفقة القرن) الأمريكية.

يشار إلى أن برنامج الدورة يتضمن عدة محاور رئيسية متمثلة في مفهوم الاتصال ووسائل الإعلام والإعلام الحديث، مفهوم الرأي العام والعلاقات العامة وقواعد تشكيله، العلاقة والتواصل مع وسائل الإعلام، أشكال وإنتاج المواد الإعلامية، المؤتمرات والمقابلات الصحفية، مهارات الناطق الإعلامي، الإعلام وقضية اللاجئين، لغة الجسد وكسر الحاجز، بالإضافة إلى مهام مكتب العلاقات العامة والإعلام .

وقد استمرت الدورة لمدة أسبوعين، استهدفت 30 إعلاميا يعملون في إطار اللجان الإعلامية للجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة وحاضر فيها محاضرون ومدربون مهنيون يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية من ضمنهم الدكتور كمال الفليت والصحفي المخضرم سلطان عدوان، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين، رامي المدهون.







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