شاهد بالفيديو: انتحاري يبتسم وآخر يتردد قبل تفجير أنفسهما في هجمات سريلانكا





وأدت التفجيرات التي استهدفت كنائب وفنادق، إلى مقتل أكثر من 350 شخصاً وإصابة مئات آخرين.









رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين فيديو لمنفذي تفجيرات تعرضت لها العاصمة السريلانكية، كولومبو يوم الأحد الماضي.ويظهر المقطعان اثنين من منفذي العملية، واحد منهما وهو يبتسم، والآخر متردد قبل تنفيذ التفجيرات، كما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).