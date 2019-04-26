شاهد بالفيديو: انتحاري يبتسم وآخر يتردد قبل تفجير أنفسهما في هجمات سريلانكا
رام الله - دنيا الوطن
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين فيديو لمنفذي تفجيرات تعرضت لها العاصمة السريلانكية، كولومبو يوم الأحد الماضي.
ويظهر المقطعان اثنين من منفذي العملية، واحد منهما وهو يبتسم، والآخر متردد قبل تنفيذ التفجيرات، كما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين فيديو لمنفذي تفجيرات تعرضت لها العاصمة السريلانكية، كولومبو يوم الأحد الماضي.
ويظهر المقطعان اثنين من منفذي العملية، واحد منهما وهو يبتسم، والآخر متردد قبل تنفيذ التفجيرات، كما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وأدت التفجيرات التي استهدفت كنائب وفنادق، إلى مقتل أكثر من 350 شخصاً وإصابة مئات آخرين.
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