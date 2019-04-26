ثلاثة تفجيرات جديدة وإطلاق نار شرقي سريلانكا

قالت وسائل إعلام سريلانكية، مساء الجمعة، إن ثلاثة انفجارات ضربت مدينة على الساحل الشرقي للبلاد/ بينما تقوم الشرطة والجيش بعمليات تفتيش تستهدف المشتبه بهم في تفجيرات الأسبوع الماضي.



ووقعت الانفجارات في مدينة كالموني عندما نفذت قوات الجيش والقوات الخاصة مداهمة للعثور على مشتبه بهم، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.



وكانت وكالة (رويترز) للأنباء ذكرت أن تبادلاً لإطلاق نار وقع بين الشرطة السريلانكية ومجموعة من المسلحين أثناء عمليات دهم على خلفية تفجيرات عيد الفصح الدموية التي هزّت البلاد.



وأفاد متحدث عسكري، بأن انفجارا وقع في منطقة سانتهامارو في كالموناي، عندما دهمت مجموعة من الجنود المكان، وبادرت إلى إطلاق النار على الفور، من دون ورود معلومات حتى الساعة عن وقوع إصابات، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ومنذ وقوع الهجمات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، تعمل الشرطة السريلانكية على مداهمة العديد من الأماكن بحثاً عن المزيد من المعلومات حول المتورطين بتفجيرات عيد الفصح التي تبناها تنظيم الدولة.



رام الله - دنيا الوطن