وزير الاتصالات: من الضروري إيجاد آلية جديدة لتطوير خدمات الإنترنت





وكان في استقبالهم معن ملحم المدير العام للشركة وعدد من ممثلي الادارة التنفيذية، وذلك يوم أمس الخميس في مقر الشركة في نابلس.



وتجول الوفد في أبرز مرافق الشركة لاسيما مركز المعلومات data center وما فيه من تجهيزات متقدمة أنجزت بسواعد وطنية وبالشراكة مع خبرات عالمية وذلك خدمة لقطاع الأعمال واحتياجاته، عدا عن التطورات التي أدخلتها الشركة على أنظمة الصيانة والأعطال لتلبي احتياجات المواطنين بشكل اسرع وبجودة أفضل، كما قامت الشركة بعرض يتناول بالحقائق والأرقام مسيرة عملها ورؤيتها القادمة في قطاع الهاتف الثابت وتقديم خدمات تكنولوجيا وحلول تلبي احتياجات السوق وتدعم قطاع الأعمال.



بدوره أكد الدكتور سدر أنه من الضروري البدء وضمن الاحتياجات والمتطلبات التي تتعلق بالاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت لاسيما خط النفاذ البحث لإيجاد آلية جديدة تكون من شأنها تطوير هذه الخدمات ضمن نظام حديث يلبي احتياجات السوق والشركات المزودة لخدمات الانترنت، وبما ينعكس ايجاباً على المواطن وعلى التنافس في سوق الاتصالات.



كما أشاد الدكتور سدر بانجازات الشركة والتحديات التي واجهتها لاسيما مع تراجع الاستخدام لخدمة الاتصال الصوتي مع انتشار الانترنت كما هو الحال في العالم كله، وثمن جهودها في التوجه لتقديم خدمات جديدة تتعلق بتوفير الحلول التكنولوجية والاهتمام بريادة الأعمال، وتقديم خدمات الاستضافة في مركز البيانات التابع لها.



بدوره هنأ معن ملحم الوزير على توليه منصبه الجديد مبدياً استعداد الشركة للتعاون مع الوزارة ومراجعة العديد من القضايا التي تصب في مصلحة المواطن وقطاع الاتصالات جنباً إلى جنب.



رام الله - دنيا الوطنزار د. اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس سليمان الزهيري وكيل الوزارة على رأس وفد يمثل الادارات العامة للاتصالات، ونظم المعلومات، والحاسوب الحكومي في الوزارة، شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل.