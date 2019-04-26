شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة تدعو للإضراب الشامل يوم 15-5 والتوجه للحدود الشرقية بعشرات الآلاف

هيئة مسيرات العودة تدعو للإضراب الشامل يوم 15-5 والتوجه للحدود الشرقية بعشرات الآلاف
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة، إلى اعتبار يوم الأربعاء الخامس عشر من آيار/مايو المقبل، يوماً للإضراب الشامل والتوجه للحدود الشرقية بعشرات الآلاف.

وحذرت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات جمعة "الوحدة الوطنية" الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، داعية الرئيس محمود عباس للقدوم العاجل إلى غزة، "كي نعلن معاً عن وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل لمواجهة (صفقة القرن).

ودعت الهيئة الجماهير العربية للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان جمعة "الجولان عربية سورية" تأكيداً منا على وحدة الأمة العربية.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من الشهر المقبل الذكرى 71 للنكبة، التي هجروا خلالها من أراضيهم في أراضي عام 48، على يد العصابات الصهيونية.

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