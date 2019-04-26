عدة إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة السلمية في نعلين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية (نعلين) الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، لدى اقترابهم من الجدار العنصري جنوبي القرية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق عولجوا ميدانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بعنوان "على العهد سائرون"، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني وصورة الشهيد ربيع الخندقجي، والراحل محمد حسين أبو شمعة، وتم غرس شجرة زيتون تخليداً لروحيهما بالقرب من الجدار العنصري.