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شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس": الوحدة الوطنية "فريضة شرعية" لمواجهة (صفقة القرن)

قيادي بـ"حماس": الوحدة الوطنية "فريضة شرعية" لمواجهة (صفقة القرن)
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان: إن الوحدة الوطنية "فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة وعلى رأسها (صفقة القرن)".

ودعا رضوان في كلمة له خلال مشاركته في جمعة "الوحدة الوطنية" شرق القطاع، السلطة الفلسطينية إلى "وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني والتبرؤ من أوسلو وعدم الرهان على الحلول السلمية".

وأضاف: "المدخل الطبيعي لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام رفع العقوبات المفروضة على أبناء شعبنا في قطاع غزة وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال".

وتابع: "نقول للأخوة في حركة فتح تعالوا إلى كلمة سواء لنحقق الوحدة الوطنية بتطبيق اتفاقات القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017 وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني تعد لانتخابات عامة رئاسية ومجلس تشريعي ومجلس وطني".

وثمّن القيادي في حماس موقف الأشقاء المصريين الراعي لملف المصالحة الفلسطينية، داعياً إياهم إلى الضغط على السلطة الفلسطينية للالتزام باتفاقات المصالحة.

وأكد رضوان على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة دون قيد أو شرط وتحقيق حق العودة.

وأضاف: "ليس هناك مجال أمام الاحتلال إلا الالتزام برفع الحصار عن غزة".

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