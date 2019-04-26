حاول الهجرة بحراً..العثور على جثة شاب من عائلة البحيصي قبالة الشواطئ التركية

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابات عدد من أبناء عائلة البحيصي، أن الشاب محمد إسماعيل البحيصي من سكان دير البلح، عُثر على جثته اليوم عند إحدى شواطيء تركيا، بعد اختفاء دام أكثر من 15 يوماً.





يشار إلى أن البحيصي اختفت آثاره أثناء محاولته الهجرة من تركيا إلى أوروبا عبر البحر.





وكان شاب من عائلة أبو سيدو توفي قبل نحو ستة أشهر، أثناء محاولته الهجرة عبر البحر من تركيا أيضا.



وشهد قطاع غزة السنوات القليلة الماضية، هجرة غير مسبوقة لأعداد كبيرة من الشبان والعائلات، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.