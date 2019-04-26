بيانٌ حول الاعتداء على مسنٍ من عائلة (عرجا) بغزة ..والشرطة تعلّق

أصدرت عائلة العرجا في الوطن والشتات اليوم الجمعة، بياناً اتهمت فيه أحد فصائل المقاومة الفلسطينية بالاعتداء على المسن "سامي العرجا".





وطالبت الجهات الأمنية الوقوف أمام مسؤولياتها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه في المشاركة بهذه "الفعلة الشنعاء" لإثارة الفتنة.





كما طالبت العائلة الفصائل الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص له ضلع في هذه المشكلة، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن أبنائها.









وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: "تتابع الشرطة حادثة الاعتداء على المواطن (سامي العرجا) برفح فجر اليوم الجمعة".





وأضاف: تمّ تحرير شكوى من المواطن المذكور، ومن خلال التحقيق الأولي فإن ما وقع يأتي نتيجة خلاف قديم بين عائلتين، وتقوم الشرطة بالعمل على توقيف المعتدين واستكمال الإجراءات القانونية في القضية".

وأصدرت الشرطة بغزة بياناً مقتضباً حول اعتداءٍ على المسن من عائلة (عرجا).