المواطنون يتوافدون على الحدود الشرقية للقطاع في جمعة "الوحدة الوطنية"

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رام الله - دنيا الوطنبدأ المواطنون اليوم الجمعة بالتوافد إلى الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية" تلبيةً لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن "الجماهير الفلسطينية التي تخرج اليوم في مسيرات جمعة الوحدة الوطنية تعكس تطلع شعبنا الفلسطيني لإنهاء الانقسام واستثمار وحدته الميدانية ومسيراته الشعبية وتضحياته الجسام في موقف سياسي موحد لمواجهة التحديات الراهنة".