عاجل

  • العثور على جثة مواطن مفقود منذ (25 يوما) أثناء محاولته الهجرة من تركيا بحراً

  • المواطنون يتوافدون على الحدود الشرقية للقطاع في جمعة "الوحدة الوطنية"

شؤون فلسطينية

بشار المصري ينفي مشاركته بمؤتمر اقتصادي إسرائيلي ويؤكد: لا أسعى لمنصب سياسي

بشار المصري ينفي مشاركته بمؤتمر اقتصادي إسرائيلي ويؤكد: لا أسعى لمنصب سياسي
رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد رجل الأعمال الفلسطيني، بشار المصري، أنه لا يسعى لأي منصب سياسي، لافتاً إلى أن تركيزه ينصب على خلق المزيد من فرص عمل كريمة لأبناء شعبنا.

وأضاف المصري، عبر فيسبوك: "في الوقت الذي يمضيه البعض في تناقل الاشاعات نعمل نحن في البناء والتطوير ووضع الحقائق على الأرض".

وتابع المصري: "بحمد الله تحققت نجاحات كبيرة مؤخراً لشركاتنا ولموظفينا ولي شخصياً، بدأت بضخ المزيد من الأموال في مدينة روابي، لتدخل مرحلة جديدة تواكب الطلب المتعاظم عليها، مما سيوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر شركات فلسطينية".

وأكمل: "كما تشرفت أيضاً قبل عدة أيام بانتخابي رئيساً لمجلس إدارة باديكو وهي أهم شركة استثمارية يملكها الاف الفلسطينيين تعنى بتطوير الاقتصاد الفلسطيني منذ ٢٥ عاماً وتوظف شركاتها الآلاف من أبناء شعبنا، إضافةً إلى حصول أكثر من مئة من موظفينا في غزة ونابلس والخليل وروابي على مكافأة بشكل أسهم بملايين الدولارات، نتيجة استحواذ قامت به شركة عالمية مع استمرارية عملهم من فلسطين لصالح الشركة التي تفوق قيمتها مئة مليار دولار".

واستدرك بالقول: "إلا أن أعداء النجاح لم يستطيعوا اخفاء حقدهم ليكشروا عن أنيابهم وتفضحهم حقيقتهم، فقد وصل الأمر ببعضهم الى استخدام القوة بدلاً من لغة الحوار والعقل، وللأسف انزلقت احدى المؤسسات الممولة خارجياً فلم تتوانى عن محاولة تشويه نشاط ثقافي وطني في مدينة روابي دون أي مبرر وطني أو أخلاقي، حيث يُقدم هذا النشاط للمرة الأولى مجاناً لأبناء شعبنا".

وأضاف: "سارع البعض مرةً أخرى لاستخدام مصادر اسرائيلية لها أهدافها باعتبارها مرجعية لمهاجمتي حول ادعاء مشاركتي في مؤتمر (حول مستقبل الاقتصاد الاسرائيلي) رغم رفضي الدعوة للمشاركة به منذ عدة أشهر".

واستدرك: "لكن عتبي الأكبر على بعض الصحافيين الذين تفرض عليهم مهنيتهم التأكد من معلوماتهم قبل نشرها، فالأولى العودة للمصادر الفلسطينية لا الاسرائيلية قبل أن يقوموا بتغرير الناس الذين يعتمدون عليهم بنقل المعلومات".

وأشار المصري، إلى أن سبل التواصل معه للتأكد حول معلومات تخصه معروفة ومتاحة للجميع، للعلم فقد قدمت احتجاجي للقائمين على هذا المؤتمر للزج باسمي ضمن المشاركين فيه رغم اعلامهم رفضي المشاركة منذ اللحظة الأولى".

وأكمل: "أكتب رداً للمرة الأولى على الاشاعات المغرضة استجابةً للمحبين والحريصين على مصلحتي والمصلحة العامة، وكون هذه الاتهامات تمس الآلاف من موظفينا وعشرات الآلاف من سكان وزوار مدينة روابي، إن هذه الاشاعات تأتي في مرحلة سياسية حرجة يجب أن نتكاتف فيها جميعاً لصد الهجمة على مصيرنا وبقاءنا في هذه البلد".

واختتم بالقول: "نهايةً، أشكر كافة الأصدقاء والمحبين والحريصين، وأعدكم بأننا سنستمر سوياً في عملنا في البناء والتطوير، وسنبقى نتعامل بأخلاقنا ومبادئنا مؤمنين بحق الجميع بالاختلاف والتعددية بعيداً عن لغة الكراهية".

أخبار ذات صلة

بيانٌ حول الاعتداء على مسنٍ من عائلة (عرجا) بغزة ..والشرطة تعلّق

بيانٌ حول الاعتداء على مسنٍ من عائلة (عرجا) بغزة ..والشرطة تعلّق

المواطنون يتوافدون على الحدود الشرقية للقطاع في جمعة &#34;الوحدة الوطنية&#34;

المواطنون يتوافدون على الحدود الشرقية للقطاع في جمعة "الوحدة الوطنية"

الاتحاد الأوروبي: سياسة بناء وتوسيع المستوطنات غير قانونية وفقا للقانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: سياسة بناء وتوسيع المستوطنات غير قانونية وفقا للقانون الدولي

الديمقراطية: استقبال الوفود الإسرائيلية انتهاك لقرارات القمة العربية

الديمقراطية: استقبال الوفود الإسرائيلية انتهاك لقرارات القمة العربية

المجدلاوي: نسعى لإعفاء أهالي أسرى قطاع غزة من رسوم &#34;الكشفية الطبية&#34;

المجدلاوي: نسعى لإعفاء أهالي أسرى قطاع غزة من رسوم "الكشفية الطبية"

اصابة شاب بقنبلة غاز بالظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة شاب بقنبلة غاز بالظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الحساينة: التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية يحتم علينا إنهاء الانقسام

الحساينة: التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية يحتم علينا إنهاء الانقسام

الزراعة بغزة: القطاع خالي تماماً من مرض انفلونزا الطيور

الزراعة بغزة: القطاع خالي تماماً من مرض انفلونزا الطيور

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

بشار المصري ينفي مشاركته بمؤتمر اقتصادي إسرائيلي ويؤكد: لا أسعى لمنصب سياسي

بشار المصري ينفي مشاركته بمؤتمر اقتصادي إسرائيلي ويؤكد: لا أسعى لمنصب سياسي

الديمقراطية: استقبال الوفود الإسرائيلية انتهاك لقرارات القمة العربية

الديمقراطية: استقبال الوفود الإسرائيلية انتهاك لقرارات القمة العربية

المجدلاوي: نسعى لإعفاء أهالي أسرى قطاع غزة من رسوم &#34;الكشفية الطبية&#34;

المجدلاوي: نسعى لإعفاء أهالي أسرى قطاع غزة من رسوم "الكشفية الطبية"

اصابة شاب بقنبلة غاز بالظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة شاب بقنبلة غاز بالظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الحساينة: التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية يحتم علينا إنهاء الانقسام

الحساينة: التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية يحتم علينا إنهاء الانقسام

شاهر سعد لموظفي الهلال الأحمر: نحن معكم حتى تستجيب إدارتكم لمطالبكم العادلة

شاهر سعد لموظفي الهلال الأحمر: نحن معكم حتى تستجيب إدارتكم لمطالبكم العادلة

طالب من جامعة القدس المفتوحة يبتكر آلة زراعية لزيادة إنتاجية الأرض

طالب من جامعة القدس المفتوحة يبتكر آلة زراعية لزيادة إنتاجية الأرض

وزيرة الصحة: هدفنا توطين الخدمات الصحية وتقديمها بأمان وجودة عالية

وزيرة الصحة: هدفنا توطين الخدمات الصحية وتقديمها بأمان وجودة عالية

منوعات

تعرّف الى أجمل إمرأة في العالم لعام 2019

تعرّف الى أجمل إمرأة في العالم لعام 2019

شاهد: روبي تبدو &#34;عصفورة&#34; أمام ممثل عملاق

شاهد: روبي تبدو "عصفورة" أمام ممثل عملاق

هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

هل تعيش علياء بهات علاقة غير مشروعة مع رانبير كابور؟

أول ظهور لشقيقة أحمد حلمي المحجبة

أول ظهور لشقيقة أحمد حلمي المحجبة

دينا بفستان من البلاستيك الشفاف.. ومتابعوها: &#34;صباحك عنب&#34;

دينا بفستان من البلاستيك الشفاف.. ومتابعوها: "صباحك عنب"

بعد صمته عدة سنوات.. حارس مايكل جاكسون يكشف عن مفاجأة

بعد صمته عدة سنوات.. حارس مايكل جاكسون يكشف عن مفاجأة

كيف تسببت أغنية &#34;أنا كل ماقول التوبة&#34; بخلاف بين العندليب والأبنودي؟

كيف تسببت أغنية "أنا كل ماقول التوبة" بخلاف بين العندليب والأبنودي؟

إعلامية سعودية تثير الجدل بدعوتها الرجال إلى تناول حبوب منع الحمل

إعلامية سعودية تثير الجدل بدعوتها الرجال إلى تناول حبوب منع الحمل

مَن أراد ضرب مذيعة كلام نواعم في الكواليس ومنعه المصورون؟

مَن أراد ضرب مذيعة كلام نواعم في الكواليس ومنعه المصورون؟

شاهد قصر كيم كاردشيان وكاني ويست الأسطوري

شاهد قصر كيم كاردشيان وكاني ويست الأسطوري

عربي

اجتماع عسكري في السعودية بمشاركة 10 دول عربية

اجتماع عسكري في السعودية بمشاركة 10 دول عربية

مئات آلاف السودانيين يطالبون بحكومة مدنية في اعتصام القيادة

مئات آلاف السودانيين يطالبون بحكومة مدنية في اعتصام القيادة

قطر: تصرفات إسرائيل بحق الأقصى &#34;آثمة&#34; وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها

قطر: تصرفات إسرائيل بحق الأقصى "آثمة" وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها

موسكو: قرار واشنطن حول القدس والجولان &#34;مزعزع&#34; للشرق الأوسط

موسكو: قرار واشنطن حول القدس والجولان "مزعزع" للشرق الأوسط