المجدلاوي: نسعى لإعفاء أهالي أسرى قطاع غزة من رسوم "الكشفية الطبية"

رام الله - دنيا الوطنقال بسام المجدلاوي وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات التخصصية ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية بأن الهيئة تسعي لإعفاء أهالي أسرى قطاع غزة من رسوم "الكشفية الطبية" والفحوصات المخبرية في المراكز والعيادات الخاصة علي غرار ما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص مع نقابة الأطباء لأسرى الضفة المحتلة.وأوضح المجدلاوي بأن مكتب الهيئة بغزة قد بدأ بالتواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الحركي للأطباء في قطاع غزة من أجل التوصل إلي اتفاق يقضي بإعفاء عائلات أسرى القطاع والبالغ عددهم حوالي (300) أسير من دفع رسوم الكشف الطبي والفحوصات في العيادات الخاصة بالأطباء الفلسطينيين والمراكز الطبية الخاصة المنتشرة في قطاع غزة.وأكد المجدلاوي بأن هذه الخطوة إذا ما تمت فمن شأنها التخفيف عن أهالي أسرى القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومحاولات الاحتلال الرامية إلي النيل من صمودهم وصمود أبنائهم داخل سجون الاحتلال.وأضاف بأن هذه الخطوة تعبر عن مدى اهتمام شريحة الأطباء والمؤسسات الطبية الفلسطينية بقضية الأسرى، داعياً الجمعيات الفلسطينية الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتخصيص جزء من برامجها لخدمة قضية الأسرى وعائلاتهم كل حسب اختصاصه، الأمر الذي سيشكل حاضنة وشبكة أمان اجتماعية للأسرى وذويهم.