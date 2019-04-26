الزراعة بغزة: القطاع خالي تماماً من مرض انفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، إن قطاع غزة خالي تماماً من مرض انفلونزا الطيور.

وأوضحت الوزارة، أن لديها إجراءات متبعة بشكل دائم ومستمر، وعلى مدار العام للوقايه من انتشار أو دخول المرض لقطاع غزة".



وكان تلفزيون (I24NEWS)، قال: إن إسرائيل أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بتفشي سلالة مرضية شديدة العدوى من فيروس انفلونزا الطيور (H5N8) في الشمال.







ونقل التلفزيون عن المنظمة العالمية أن 350 طائراً من أصل 13,000 ديك رومي في مزرعة معالية غيلبواع، أصيبوا بإنفلونزا الطيور التي يمكن أن تكون مميتة للبشر.

وأوضح التلفزيون، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت أن إسرائيل أبلغت عن تفشي سلالة مرضية شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 في مزرعة ديوك رومية.