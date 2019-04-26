40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات ألاف المصلين، اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الأمنية والتضييقات الإدارية التي فرضتها قوات الاحتلال، والتي منعت المبعدين من الصلاة في الحرم القدسي.وقدم نحو 40 ألف من المصلين من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 48، وعدد قليل من الضفة الغربية في ظل إغلاق البلدة القديمة بحجة عيد الفصح لدى اليهود.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطرق في البلدة القديمة قبل صلاة الجمعة وتسببت بازدحام ومشادات بسب أعياد اليهود.