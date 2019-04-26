مشعل: واجهنا صعوبات بشراء السلاح ونقله لفلسطين وتغلبنا على ذلك بتصنيعه

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تغلبت على مشكلة السلاح بتصنيعه.







وأوضح مشعل، خلال ندوة بعنوان "القدس والأقصى" ضمن الملتقى "الأفروآسيوي" للتعاون والتنمية، الجمعة: "واجهنا صعوبات في شراء السلاح ونقله إلى فلسطين، لكن تغلبنا على ذلك بتصنيعه".



وأضاف: "الآن، غزة تصنع سلاحها، مشكلة السلاح أوجدنا لها حلاً، وشعبنا نحت سلاحه من الصخر وكلنا مأمورون بتحرير فلسطين"، مستدركاً: "لكن اليوم مشكلة المال".ولفت مشعل، إلى أن هناك سياسة أمريكية غربية إسرائيلية، لتجفيف ينابيع الدعم عن حماس وقوى المقاومة؛ كطريق لكسر المقاومة وإضعافها في سياق تطويع المنطقة لمؤامراتهم وصفقة القرن، مردفاً: "نحن لا نريد لمؤامرتهم أن تنجح".وشدد على أن "نقص المال لا يكسرنا"، مبينا أن "غزة اليوم تستعصي على إسرائيل وصنعت معادلة جديدة"، قائلاً للمشاركين: "نريد لكم أن ترفقوا أموالكم"، موضحاً أن إسرائيل خطر على الجميع وتعقد كل قضايا المنطقة.وأكمل: "الجهاد واجب علينا جميعا، فمن لم يقدر ان يجاهد بنفسه ليجاهد بماله"، داعياً إلى إسناد المقاومة بالمال.