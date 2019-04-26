اجتماع عسكري في السعودية بمشاركة 10 دول عربية

وتشدد مهمة مركز التحالف الإسلامي، على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.





بدوره، أكد الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، على تطلع ممثلي الدول الأعضاء للعمل الجماعي في سبيل تحقيق طموحات وأهداف التحالف الإسلامي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن 13 دولة من الأعضاء في التحالف أرسلت ممثليها الدائمين لمباشرة أعمالهم بمقر المركز في العاصمة السعودية الرياض.وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تضم الدول كلا من الأردن، والإمارات، والبحرين، وبنغلاديش، وجزر القمر، وسلطنة عمان، والسعودية، والسودان، وفلسطين، ولبنان واليمن، بالإضافة إلى مالي، والنيجر".وقال: "يوجد لدينا اليوم بمقر مركز التحالف فعليا 13 ممثلاً لدول أعضاء ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد بنهاية هذا العام".وأوضح القائد العسكري للتحالف الفريق الأول راحيل شريف، أن "رؤية التحالف الإسلامي تتمثل في أن تكون له آلية جماعية في التصدي للإرهاب قادرة على تنسيق وقيادة جهود الدول الأعضاء بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية".ويتألف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من إحدى وأربعين دولة عضوا، تعمل سويا لتنسيق ومضاعفة وتضافر جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف والانضمام في نهاية المطاف للجهود الدولية الأخرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين.