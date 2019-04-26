بوتين: التعاون بين روسيا والصين وصل لمستوى غير مسبوق

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين بأنها قد تطورت بنجاح أكبر من المخطط لها.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين قد تطورت بشكل كبير، ليتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام المنصرم الـ108 مليار دولار، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).تصريحات الرئيس الروسي جاءت خلال لقائه نظيره الصيني، أثناء المحادثات الثنائية بين البلدين، مضيفاً: "لقد وصل تعاوننا إلى مستوى غير مسبوق، ليصبح مثالا على كيفية بناء العلاقات الحكومية الدولية في العالم الحديث".وأشار إلى أن مسؤولي كلا البلدين وضعا سقفا لحجم التبادل ليصل إلى 100 مليار دولار، إلا أنه وصل إلى 108 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 24.5 في المئة.وتستضيف الصين أعمال المنتدى الثاني "حزام واحد، طريق واحد"، من 25 إلى 27 نيسان /أبريل، بمشاركة 37 من القادة الأجانب، لكن الولايات المتحدة تشارك بممثلين من المستوى الأدنى مما يعكس عدم ارتياحها إزاء هذه المبادرة.ومبادرة الحزام والطريق هي إحدى ركائز سياسات الرئيس شي جين بينغ، وتهدف إلى إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين مع آسيا وأوروبا ومناطق أخرى من خلال التمويل الضخم لمشاريع بنية تحتية.