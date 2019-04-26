هل انتشر انفلونزا الطيور مجدداً في إسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (I24NEWS)، إن إسرائيل أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بتفشي سلالة مرضية شديدة العدوى من فيروس انفلونزا الطيور (H5N8) في الشمال.







ونقل التلفزيون عن المنظمة العالمية أن 350 طائراً من أصل 13,000 ديك رومي في مزرعة معالية غيلبواع، أصيبوا بإنفلونزا الطيور التي يمكن أن تكون مميتة للبشر.

وأوضح التلفزيون، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت أن إسرائيل أبلغت عن تفشي سلالة مرضية شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 في مزرعة ديوك رومية.ونفق حوالي 200 ديك رومي من الفيروس، في حين تم إعدام بقية الطيور بموجب توجيهات وزارة الزراعة، حيث أدى انتشار سلالة H5N8 من فيروس إنفلونزا الطيور في السنوات الأخيرة إلى نفوق ملايين الطيور في أوروبا وآسيا حيث سعى المسؤولون الصحيون لاحتواء الفيروس.منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن حالات تفشى فيها الفيروس في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا يعرف عن حالات أصابت فيها هذه السلالة من المرض البشر حتى الآن، لكن يخشى المسؤولون من أنها قد تكون فتاكة للغاية في حال حدث ذلك.وفي عام 2016، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس H5N8 "آخذ بالانتشار بسرعة في آسيا وأوروبا، وتسبب بنفوق طيور برية واستفشى بين الدواجن الأليفة".وتعامل المزارعون الإسرائيليون والفلسطينيون مع تفشي الفيروس بشكل متقطع على مدار السنين، حيث تم إعدام مئات آلاف الطيور لوقف انتشار الفيروس.ووفق التلفزيون الإسرائيلي، فإنه في عام 2006، كانت صناعة الدواجن في إسرائيل على وشك الانهيار، بحسب ما قاله أصحاب المزارع، بعد عدد من عمليات الإعدام للدواجن في أعقاب اكتشاف انفلونزا الطيور.