إلى أين وصلت التحقيقات بقضية الطفل المفقود برفح منذ أيام؟

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن الأجهزة الأمنية في القطاع تواصل عمليات البحث عن الطفل المفقود بمدينة رفح منذ عدة أيام.





وأوضح البطنيجي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجهود مستمرة في البحث عن الطفل المفقود، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي جديد بالقضية حتى اللحظة.







وأضاف البطنيجي: "هناك وقفة جماهيرية من المواطنين مع الأجهزة الأمنية للعثور على الطفل والأمر يبدو غريباً، ولا يوجد دلالات حتى اللحظة أو طرف خيط باستثناء العثور على ملابس الطفل".





وتابع: "حسب ضباط المباحث فقد عثر على ملابس الطفل آثار للدماء، ولكن بتقديرنا ربما يكون ذلك عملية تموي"، مؤكداً مواصلة عملية البحث والتحري.





يذكر أن الطفل محمود شقفة عامان ونصف فقدت آثاره منذ عدة أيام في مدينة رفح، فيما عثرت الشرطة الفلسطينية على ملابسه فوق صالة وعليها آثار دماء.



خاص دنيا الوطن