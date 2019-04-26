الشرطة الفلسطينية تكشف تفاصيل شجار صوريف شمالي الخليل

رام الله - دنيا الوطن

كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي إرزيقات، تفاصيل الشجار الذي وقع في بلدة صوريف شمال الخليل بالضفة الغربية صباح ليلة الخميس الجمعة.







وقال ارزيقات، إن شجاراً وقع في ساعات متاخرة من ليلة أمس ببلدة صوريف شمال الخليل نتج عنه إصابة ثلاثة مواطنين بإصابات مختلفة ولكنها مستقرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.





وأوضح ارزيقات، أنه أثناء نقل أحد المصابين بمركبة الاسعاف اعترضها عدد من الأشخاص وقاموا بالاعتداء على طاقمها وأصابوا اثنين منهم باصابات مختلفه كما اعتدوا على المصاب الذي كان بداخل المركبة.





وأكد ارزيقات، أن الأجهزة الأمنية تحركت للبلدة وأوقفت عدد من المشاركين فيه، وأن أسماء الأشخاص الذين اعتدوا على طواقم الإسعاف معروفة وتعمل الأجهزة الامنية على إحضارهم وتقديمهم للعدالة.







وناشد ارزيقات الجميع بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات وضرورة أخذها من مصادرها وعدم الاعتماد على ما يروج عبر مواقع التواص الاجتماعي