القيادة الفلسطينية تستوضح من الإمارات حول مشاركة وفد إسرائيلي بمعرض دولي

وقال شعث، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية، إن تطبيع أي دولة عربية مع إسرائيل، يشكّل خطأ فادح في حق القضية الفلسطينية، والموقف العربي والإسلامي.







رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات الخارجية والدولية، نبيل شعث، أن القيادة ستتواصل مع الإمارات بشكل رسمي حول إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية مشاركتها في معرض "إكسبو الدولي 2020"، المقرر إقامته في العاصمة الإماراتية دبي.وأوضح شعث، أن ذلك مخالف لقرار وزراء الخارجية العرب في القاهرة وللموقف الفلسطيني، متابعاً: "طلبنا من كل الدول العربية أن توقف أي تطبيع مع إسرائيل، والالتزام بمبادرة السلام العربية القاضية بعدم التطبيع إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي احتلتها عام 1967".ولفت شعث إلى أن إسرائيل تحاول خلخلة الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن الحديث عن التطبيع من أجل دفع السلام غير صحيح، لأن مشروع إسرائيل، ومعها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، لا علاقة له بالسلام، أو بحقوق الشعب الفلسطيني.وشدد شعث على أن "أي علاقات تطبيع خطأ فادح في حق القضية، وحق الموقف العربي والإسلامي".ويوم أمس الخميس، أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض "إكسبو دبي 2020" الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة، ولم يرد أي تعليق فوري من السلطات الإماراتية بهذا الخصوص