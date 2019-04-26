الفلسطينيون في غزة يستعدون لجمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام"
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "جمعة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "جمعة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
ودعت الهيئة الوطنية العليا للمسيرات العودة، الجماهير الفلسطينية للالتفاف حول أهداف المسيرات، مثمنةً الجهود المصرية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية وكسر الحصار عن قطاع غزة.
وحذرت الهيئة الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهماته مع الجانب المصري المتعلقة بكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدةً على رفضها المطلق للصفقة الأمريكية التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية.
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