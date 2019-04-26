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شاهد: السادات خدع المصريين وإسرائيل عام 1973

شاهد: السادات خدع المصريين وإسرائيل عام 1973
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الخبير العسكري المصري اللواء محمود خلف الله تفاصيل خفية عما وصفه بـ "خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر" عام 1973.

وقال اللواء محمود خلف الله، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية في مقابلة تلفزيونية: "كل زملائي بيسألوني عن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، ومش كل حاجة اتقالت عن الخطة"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

ولفت إلى أن "إسرائيل كانت تنظر للجيش المصري على أنه شراذم، لم يكن يتوقع أحد أن تبدأ الحرب وقت الظهر، في حين أن كل الحروب تنطلق مع بزوغ الفجر".

ورأى اللواء محمود خلف الله أن "السادات أعظم قائد عسكري في التاريخ"، وذلك لأنه وضع خطة خداع استراتيجي "خدعتنا أيضا، وقبل 48 ساعة من الحرب وردت لنا إِشارة تفيد بانتهاء برنامج التدريب العسكري وتأمرنا بالنزول في دفعات للإجازات، وسمحوا بركوب العساكر للقطارات فوق السطح، وكانوا يهتفون ويصفقون، وعلى الجانب الآخر يراقبنا الإسرائيليون".

ولفت في السياق ذاته إلى أن خطة الخداع تمثلت في "تعطل القطارات وعودة الجنود في الليل داخل سيارات".

وروى الخبير العسكري المصري أحداث تلك الحرب المجيدة مختصرا إياها في قوله: "صدرت تعليمات يوم السبت ببدء الهجوم في الساعة 2 ظهراً مع الضربة الجوية، كان أعظم يوم في التاريخ، والأرض كانت تهتز من أسفلنا وكأنه زلزال".

 


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