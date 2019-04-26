سريلانكا تُعلن مقتل العقل المدبر لهجمات الأحد الدامي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، أن القيادي في التنظيم الإسلامي الذي نفذ الاعتداءات المسلحة زهران هاشم، ولعب دوراً أساسياً في الاعتداءات، قتل في هجوم نفذه على أحد الفنادق الفخمة في كولومبو.وقال الرئيس السريلانكي لصحافيين إن "ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران هاشم قتل في الهجوم على فندق شانغري-لا"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).ولم يوضح الرئيس دور هاشم في هذا الهجوم الذي كان واحدا من ستة اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلاً، لافتاً إلى أن هاشم قاد الهجوم المسلح على الفندق، مع تفجيري آخر تم التعريف عنه باسم "إلهام".يذكر أن هاشم ظهر بشكل واضح في فيديو نشره، الثلاثاء الماضي، تنظيم الدولة، وأعلن فيه مسؤوليته عن الهجمات. وكان هاشم الوحيد الذي كشف عن وجهه.وكانت الحكومة السريلانكية وجهت أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى هاشم عندما رجحت وقوف منظمة تحمل اسم "جماعة التوحيد الوطنية"، وراء الاعتداءات. وقالت شرطة سريلانكا إن هاشم الذي عرفت عنه باسم هاشمي، هو زعيم هذه الجماعة.