أجواء ربيعية ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمنتصف الأسبوع

السبت 2019/04/27: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2019/04/28: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2019/04/29: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثمان درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.