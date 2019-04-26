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مقاطع فيديو مؤثرة لما حدث لموظفي الخطوط السعودية في العمليات الإرهابية بسيرلانكا

مقاطع فيديو مؤثرة لما حدث لموظفي الخطوط السعودية في العمليات الإرهابية بسيرلانكا
مشهد من الفيديو
أفرجت السلطات السيرلانكية عن مقطع فيديو يظهر اللحظات السابقة للتفجير الإرهابي الذي استشهد فيه موظفا الخطوط السعودية أحمد جعفري وهاني عثمان.

 وكان الشهيدان يتناولان الإفطار في أحد مطاعم فندق "سنامون جراند" عندما وصل الإرهابي إلى صالة المطعم حاملاً معه حقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات.

وذكرت أخبار 24 السعودية، إن الشهيدين ظهرا في المقطع، وكان جعفري يرتدي قميصاً أصفر اللون ويجلس زميله معه على الطاولة نفسها. وأظهر المقطع كذلك ارتباك الإرهابي وتردده قبل أن يقرر تفجير نفسه في سلسلة من العمليات الإرهابية استهدفت أربعة فنادق وثلاث كنائس، وراح ضحيتها نحو 360 قتيلا ومئات المصابين.


 


وفي فيديو آخر، ظهرت مضيفة تابعة أيضا لطيران الخطوط السعودية بعد التفجيرات مباشرة، وهي منهارة من البكاء بين ركام وحطام التفجير.

وظهرت مضيفة الطيران تبكي زميليها "هاني وأحمد"، وتُصور كانت عشوائية عبر جوالها، وهي بجوار مطعم الفندق سنامون غراند وتتساءل بصوت عال عن مصير زميليها داخل المطعم وهي تردد اسميهما ، والدمار يحيط بالمكان من كل جانب.


 


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