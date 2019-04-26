شؤون فلسطينية

اشتيه يهاتف الحساينة معزياً بوفاة والده.. والفصائل الفلسطينية تشارك بتشييع جثمانه

اشتيه يهاتف الحساينة معزياً بوفاة والده.. والفصائل الفلسطينية تشارك بتشييع جثمانه
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية،  الوزير الدكتور مفيد الحساينة بوفاة والده رجل الاصلاح ورجل الأعمال المرحوم الحاج محمد موسى الحساينة ابوعمر.

 وبدوره شكر الحساينة رئيس الوزراء على تعازيه ومؤازرته لنا بوفاة المرحوم الحاج أبو عمر.

كما شارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس وقيادة حركة الجهاد الاسلامي ورؤساء وممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية والوجهاء والمخاتير وقيادات المجتمع ورجال اعمال وحشد شعبي كبير في مراسم تشييع المغفور له بإذن الله الحاج محمد موسى الحساينة أبو عمر الذي وافته المنية بعد عمر مديد قضاه بالصلاح والخير . وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد اسماعيل هنية خلال مراسم التشييع إن الحاج أبو عمر الحساينة صاحب البذل والعطاء وأحد رجالات الإصلاح والوحدة الوطنية وتشهد له أعماله في البذل والعطاء من أجل الوطن.

وشدد هنية على أن الحاج أبو عمر الحساينة صاحب سريرة نقية ومن أصول طيبة عاشت على البساطة والنقاء دوما كان يحمل هموم أبناء شعبه وشدد هنية على الدور الكبير للحساينة في أعمال الخير والإصلاح وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني .

وقال هنية رحم الله فقيد الأمة والشعب الفلسطيني الحاج أبو عمر وأسكنه الله الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقيين وحسن أولئك رفيقا .

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