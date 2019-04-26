شؤون فلسطينية

رأفت: اقتراح حماس بتشكيل هيئة لمواجهة (صفقة القرن) يهدف لإطار بديل للمنظمة

رأفت: اقتراح حماس بتشكيل هيئة لمواجهة (صفقة القرن) يهدف لإطار بديل للمنظمة
رام الله - دنيا الوطن
عبر صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، عن رفضه لاقتراح حماس تشكيل "هيئة عليا" من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والشخصيات المستقلة من قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق اللجوء والشتات لمواجهة "صفقة القرن".

وقال رأفت في تصريح له، أمس الخميس: "ان هذه الدعوة تأتي في إطار خطوات حركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين العالمية الهادفة الى تشكيل إطار بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب الفلسطيني".

ودعا رأفت جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لرفض اقتراح حركة حماس وعدم الاستجابة لدعوتها لعقد اجتماع للفضائل الفلسطينية برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية من أجل مناقشة اقتراح حماس بتشكيل "الهيئة العليا".

وأكد رأفت أن احباط ماتسمى "صفقة القرن" يأتي عبر التمسك بموقف منظمة التحرير الفلسطينية الرافض لهذه الخطة وكذلك بإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقعته حركة حماس مع حركة فتح برعاية القيادة المصرية بالقاهرة في أكتوبر عام 2017 ومن ثم وقعت عليه جميع فصائل العمل الوطني بالقاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.

وفي نهاية تصريحه طالب رأفت حركة حماس بالاستجابة للجهود المصرية المتواصلة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق وانهاء الانقسام وتعزيز وحدة شعبنا في مواجهة ما تسمى "صفقة القرن"، كما ان ذلك يفتح الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق التمثيل النسبي الكامل في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مقدمتها القدس الشرقية، وبالتزامن معها اجراء انتخابات للمجلس الوطني حيثما امكن ذلك.

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