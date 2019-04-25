شؤون فلسطينية

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

أريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي بسام زيد واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهم (ث،ق) بتهمة شهادة الزور خلافاً للمادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول (ط،ب) والمتهم الثاني (ر،ج) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حضر ومكافحة منتجات المستوطنات والحكم عليهم تبعا للإدانة للمتهم الأول بالغرامة المالية 2000 دينار أردني وعلى المتهم الثاني بالغرامة بواقع 1000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.

حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذ محمد مسعد.

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